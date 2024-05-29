الامارات | أول قرار من الهلال عقب الفوز بالدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال السعودي أول قرار عقب الفوز بلقب الدوري السعودي ورغم خسارة دوري أبطال آسيا والوداع من الدور نصف النهائي، إلا أن النادي المتوج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم من دون أي هزيمة، أعلن عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قرار تمديد عقد مدربه البرتغالي جورجي جيزوس لعام آخر.

وقال الهلال في حسابه على موقع "أكس": "بطل الدوري الذهبي.. وجيسوس معاً لعام آخر"، مضيفاً "بالتوفيق لـسيد التكتيك".

ويخوض المدرب البالغ 69 عاماً تجربته التدريبية الثانية مع الهلال بعدما قاده في فترة أولى موسم 2018-2019 قبل أن يعود اليه في يوليو 2023".

وقاد البرتغالي الهلال هذا الموسم لسلسلة قياسية من الانتصارات المتتالية التي بلغت 34 مباراة في جميع المسابقات، قبل أن تنتهي على يد العين الإماراتي بالخسارة أمامه 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا التي ودعها الفريق السعودي رغم فوزه إياباً 2-1.

والى جانب إحراز لقب الدوري من هزيمة في تكرار لإنجاز 2011، توج الهلال هذا الموسم بلقب الكأس السوبر السعودية التي أقيمت في الإمارات، كما تأهل لمواجهة النصر في نهائي كأس الملك الجمعة.