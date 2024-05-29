القادسية يحسم صفقة نجم فريق الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي القادسية من التعاقد مع لاعب جديد من أجل تعزيز صفوف فريقه بعد صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين.



وكان القادسية دخل في منافسة مع الاتفاق على ضم حسين القحطاني لاعب الشباب قبل أن يتفوق القادسية بحسم الصفقة.

يأتي ذلك رغم تواصل مدرب الاتفاق، ستيفن جيرارد مع حسين القحطاني في محاولة لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، ووافق اللاعب على الانتقال خلال تواصلهما هاتفيا.

وكان الاتفاق قدم عرضا لمدة 3 سنوات للاعب من أجل التوقيع معه حال وافق على الانتقال إلى صفوف الفريق.

لكن أكدت التقارير الصحفية السعودية أن القحطاني وقع بشكل رسمي مع نادي القادسية عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2027.

وقدم القادسية راتبا يصل قيمته 6 مليون ونصف مليون ريال سعودي سنويا، أي راتب 19 مليون ونصف في الثلاث سنوات، بالإضافة لمزايا أخرى، تصل إلى مليون ونصف مليون سنويا.

وتابعت التقارير أن تحسب عدد المباريات التي يخوضها مع القادسية في البطولات ليصبح إجمالي الصفقة 24 مليون ونصف مليون.

وانضم حسين القحطاني إلى صفوف نادي الشباب في عام 2020 لمدة 4 سنوات، ودخل في فترة الحرة من عقده للتوقيع أو التفاوض مع أي نادي دون موافقة ناديه.

وكان القحطاني بدأ مسيرته في الفئات السنية في فرق الهلال والفيصلي قبل اللعب مع صفوف الشباب.

