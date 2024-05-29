حقيقة رحيل مروان عطية عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

حسم مسئولو النادي الاهلي موقفهم من رحيل مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم مروان عطية بعدة عروض خارجية للرحيل عن الفريق الأحمر، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الفترة الأخيرة.

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وشارك مروان عطية أساسًيا في مباراة الترجي التونسي الأخيرة، والتي شهدت تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رحيل مروان عطية عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي القادم، لكونه أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ويستعد مروان عطية للانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.