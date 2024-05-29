رابطة الأندية تصدم اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري الموسم الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة على أنهم لم يحققوا سوى 60% من أهدافهم من الأمور التسويقية الخاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال دياب ف تصريحات تليفزيونية: “ملامح الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد غير واضحة بشكل كبير، وأمامنا أربعة سنوات على الأقل لتصحيح مسار كرة القدم المصرية بما يواكب الكرة العالمية”.

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وأضاف: “عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة كان التحدي الأهم بالنسبة لنا، ونجحنا فيه بشكل كبير”.

وأكمل: “اللوائح تطبق على جميع الأندية المصرية دون استثناء، ولا يوجد أي عوائق أمامنا في تنفيذ أي قرارات على أي ناد”.

واختتم: “استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن، وهدفنا هو الانتهاء مع مواعيد الدوريات العالمية”.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، حصدها الفريق من 22 مباراة، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق من 24 مباراة.