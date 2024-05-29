"خطأ جسيم".. تعليق ناري من عبدالملك على طلب نادي بيراميدز بشأن عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أبدى أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استغرابه الشديد، من طلب نادي بيراميدز، الحصول على مبالغ مالية من نادي الزمالك، بعد تتويج الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ضمن عقد انتقال عبدالله السعيد.

وقال "عبدالملك" في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc": "من الغريب جدًا أن يطلب بيراميدز الحصول على مبالغ مالية من صفقة عبدالله السعيد بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، خصوصًا وأن اللاعب لم يكن مقيدًا من الأساس في القائمة الإفريقية".

أضاف: "ما يطلبه بيراميدز أمر غير مقنع، لابد من إصدار بيان رسمي من جانب الزمالك لتوضيح الأمور للرأي العام.. ولو حدث ذلك من جانب الزمالك وتم دفع المبالغ سيكون خطأ جسيم".

وأوضح: "نسبة نادي إنبي أيضا من زياد كمال (100 ألف دولار) مبلغ كبير، وهو (شطارة) من أيمن الشريعي رئيس النادي البترولي، الذي يرغب في تحقيق أقصى استفادة مالية من وراء نادي الزمالك".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي بيراميدز، ولم يشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في ظل مشاركته مع الفريق السماوي في نفس الموسم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

"هقول كلام يزعل".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن رحيل حارس الأهلي

هل يتم إعارته؟ قرار جديد من الزمالك بشأن التجديد لمحمد صبحي