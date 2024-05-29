"شوبير مقدرش عليا وابنه أحسن منه".. الحضري يتحدث عن حراسة مرمى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بداية مسيرته مع القلعة الحمراء، ومستوى مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر، في الفترة الماضية.

قال الحضري في برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "لعبت في النادي الأهلي بعد تعب وعناء، وافتكر أننا كنا نواجه المريخ، وكان من المفترض أن أبدأ بشكل أساسي ولكن حصل مشكلة، ولعب الكابتن شوبير، وبعد 10 دقائق فقط تعرض للإصابة ونزلت بدلا منه، ومنذ هذه المباراة بقيت أساسي في الأهلي لحين رحيلي".

أضاف: "شوبير عاد من الإصابة، وحاول معي ولكن مقدرش ومعرفش يلعب تاني، واعتزل بنهاية الموسم في ذلك التوقيت، لأني كنت عندي 23 سنة، وجاي الأهلي متأسس لأني كنت بلعب في دمياط، وكانت حياتي كلها في هذا التوقيت للكرة".

أكمل: "مصطفى شوبير أفضل من والده، في حراسة المرمى، وبقول كلمة حق، ولديه إمكانيات كبيرة، واستمراره في الفترة الماضية دون مشاركة كان ضررا له، وطالبت بخروجه لأحد الفرق من أجل المشاركة، لأن ظروفه غير ظروف والده، والكرة حاليا تغيرت عن الماضي".

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