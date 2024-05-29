شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يناقش قضية التعصب الرياضى في منتدى الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تكريمه في مهرجان جوائز الإعلام العربي الذي يقام على هامش منتدى الإعلام العربي في دورته 23 بدبي وحصول برنامجه "ملعب أون تايم" على جائزة أفضل برنامج رياضي في الوطن العربي يواصل الإعلامي احمد شوبير مشاركته في المنتدى لليوم الثالث على التوالي.

وشارك احمد شوبير في احدى الجلسات النقاشية بمنتدى الإعلام العربي والتي كانت تحت عنوان "من يقف وراء التعصب الرياضي.. الإعلام ام الجمهور؟" والتي أدارها الإعلامي الإماراتي حسن حبيب وشاركه في مناقشاتها الإعلامي الأردني لطفي الزعبي.

ووضع شوبير خلال مناقشات الجلسة جميع الأطراف امام مسؤلياتها متهما بعض إدارات الاندية بالمساهمة في التعصب، خاصة في ظل تصاعد بعض الجماهير إلى ان اصبحوا أعضاء في مجالس ادارات بعض الاندية.

وطالب شوبير بضرورة إقرار قانون فوري لمعاقبة المشاغبين من الجماهير، وحذر من ان الانتقال من التعصب إلى تعصب يصل في النهاية إلى مرحلة التطرف وهي الخطر الأكبر.

يذكر ان برنامج "ملعب أون تايم" الذي يذاع على قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الاعلاميان احمد شوبير وسيف زاهر قد حصد جائزة أفضل برنامج رياضي في مهرجان جوائز الإعلام العربي المقام بدبي.