شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. القناة يجدد الثقة فى أحمد العجوز كمدير فنى بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة نادى القناة برئاسة الدكتور محمد لطفى أبو العزم، التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة فى الموسم المقبل.

وتم تجديد الثقة فى كامل أفراد الجهاز المعاون لأحمد العجوز والذى يتكون من:

علاء بدير - مدير الكرة، أحمد العجوز - المدير الفني، أحمد فوزى - المدرب العام، ميدو آمان- مدرب، سعيد صقر- مدرب، أحمد الدهراوى - مدرب حراس المرمى، عمر عبد الله - محلل الأداء، محمد صادق- المدير الإداري، سمير عيد – إداري، أسامة فوزى – إداري، عمر حسن - رئيس الجهاز الطبي، محمود سعيد – طبيب، حسام عثمان - أخصائى تأهيل إصابات، محمد عبد القادر – مدلك، وليد سلام – مدلك.

ويعرب مجلس إدارة نادى القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفنى، آملين فى تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعى بالدورى الممتاز.

ويستعد فريق القناة لمواجهة الإسماعيلى غدا الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، فى المباراة المقرر إقامتها فى استاد الإسماعيلية.