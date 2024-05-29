شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير إلى المغرب للمشاركة فى البريميرليج بمشاركة فريال أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة البريميرليج التي تقام في الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل، ويشارك منتخب الكاراتيه في البطولة بقائمة تضم 21 لاعب ولاعبة.

اللاعبون هم عبد الله ممدوح ، يوسف عماد، منة شعبان، تورسين محمد ،عبد الله طارق ، عمر وعلاء أبوقورة، جني خميس، علي الصاوي، عبد الله هشام، حازم احمد سعيد، أحمد ايمن، ميرنا هشام، فريال اشرف ، ريم سلامة، ياسمين الجويلي، حبيبة ماجد، كريم غالي، احمد المصري، سلمي ياسر ، علا متولي، هدير احمد

ويرافق البعثة كلا من محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى ، سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقى، محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى ، بينما يترأس البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد .

