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الكاراتيه يطير إلى المغرب للمشاركة فى البريميرليج بمشاركة فريال أشرف

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب  الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة في منافسات بطولة البريميرليج التي تقام في الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل، ويشارك منتخب الكاراتيه في البطولة بقائمة تضم  21 لاعب ولاعبة.

اللاعبون هم عبد الله ممدوح ، يوسف عماد،  منة شعبان، تورسين محمد ،عبد الله طارق ، عمر وعلاء أبوقورة، جني خميس، علي الصاوي، عبد الله هشام، حازم احمد سعيد، أحمد ايمن، ميرنا هشام، فريال اشرف ، ريم سلامة،  ياسمين الجويلي،  حبيبة ماجد،  كريم غالي،  احمد المصري، سلمي ياسر ،  علا متولي، هدير احمد

ويرافق البعثة كلا من محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى ،  سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقى، محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى ، بينما يترأس البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد .
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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