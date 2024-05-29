شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر يكتب: ماكرون ومبابيه.. وصلاح وولاد "الإيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من إدارة نادى ريال مدريد السماح للنجم الفرنسى كيليان مبابيه قائد باريس سان جيرمان المشاركة فى أوليمبياد باريس التى تنطلق 24 يوليو بعاصمة النور، بعد مشوار طويل استمر لسبع سنوات مع بطل الدورى الفرنسي، فى الوقت نفسه يطالب السادة المحللين الفنيين على القنوات المصرية المرئية والمسموعة وولاد الإيه من الجهابذة بمنح لاعبى المنتخب الأوليمبى المصرى الفرصة للمشاركة كأساسين فى الأوليمبياد، خاصة أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة فى نفس مركز محمد صلاح.. هى وصلت لهذا الحد من الإسفاف واللا موضوعية لمجرد إن سيادتك عايز تطلع ترند وتقول كلام لا يعقل وإنت أصلا ما تعرفش أسماء خمس لعيبة من المنتخب الأوليمبى ولا عارف مين أصلا بيلعب فى نفس مركز الفرعون المصرى ولا مين بيدرب المنتخب الأوليمبى.

نفس النغمة البائسة ترددت بصورة غير مباشرة من الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب الذى رفض ضم النجم المصرى المحترف بالدورى الألمانى لعدم احتياجه إليه على الرغم من تألقه فى هذه الفترة مع ناديه قبل أوليمبياد طوكيو، وطالب أيضاً بعدم مشاركة صلاح مع الثلاثى الذى يتم اختيارهم فوق السن مع منتخبات بلادهم والهدف من المشاركةً للثلاثى الذى ينضم للمنتخبات الأوليمبية هو هدف تسويقى وترويجى فى المقام الأول وفنى فى المرتبة الثانية.

شايفين الرئيس الفرنسى بيطلب إيه من إدارة ريال مدريد وإحنا فى وادى تانى خالص بنخلص على صلاح ونشككك فى وطنيته وولائه لبلده وتدخل الوزير أشرف صبحى شخصيا وأعلن تواجد صلاح فى معسكر المنتخب بعد أيام استعدادا لمباراتى بوركينا وغينيا ورئيس الاتحاد قاعد بيتفرج معانا على اللى بيحصل مع فخر مصر وأفريقيا والعرب.. طيب علشان نخلص من قصة الأوليمبياد دى أبو مكة لن يتواجد مع ميكالى فى باريس بناء على طلب المدير الفنى الهولندى الجديد للريدز.. لك الله يا صلاح.