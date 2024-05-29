قرار جديد من المقاولون العرب بشأن اختبارات الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين ب المقاولون العرب على ضرورة منح اللاعبين الناشئين أكثر من فرصة خلال اختبارات الانضمام إلى فرق الناشئين.

وأضاف المقاولون أن تلك التوجيهات لجميع اللجان الفنية والإدارية المعنية، بهدف إتاحة الفرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم الفنية والبدنية بشكل أفضل. فبدلاً من الاكتفاء باختبار واحد، سيحصل اللاعبون على فرص متعددة للتألق وإثبات جدارتهم.

وأكد النادي أن هذا النهج يأتي بمبدأ الحرص على اكتشاف المواهب الحقيقية بغض النظر عن أدائهم في اختبار محدد، فبعض اللاعبين قد يحتاجون إلى المزيد من الوقت والتدريب ليصلوا إلى مستواهم الحقيقي. كما أن هذا الأسلوب سيعزز ثقة اللاعبين ويساعدهم على الأداء بشكل أفضل.

وأضاف أن هذه الخطوة في إطار جهود قطاع الناشئين لتطوير المواهب الشابة ودعمهم للوصول إلى أقصى إمكانياتهم.

ويُتوقع أن ينعكس ذلك على مستوى الفرق مستقبلاً بظهور لاعبين شباب قادرين على المنافسة على أعلى المستويات.