برشلونة يكشف مصير عقد تشافي في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، موقف مدربه تشافي هيرنانديز بشأن عقده مع الكتالوني بعد إعلان رحيله نهاية الموسم، حيث لم يكن عقده قد انتهى بشكل رسمي.

وأصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا منذ قليل عن موقف عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، تشافي هيرنانديز، أكد أنه توصل لاتفاق مع المدرب بالفعل لفسخ العقد الذي أبرمه المدرب وطاقمه حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

ووجه برشلونة الشكر لمدربه السابق، تشافي هيرنانديز، وبقية طاقمه التدريبي على التزامهم وتفانيهم في العمل، وعلى مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد، وتمنى النادي لأسطورته التوفيق في المستقبل على المستوى المهني والشخصي لتنتهي حقبة تشافي بعد موسمين تقريبًا حقق خلالهما بطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر.

الجدير بالذكر أن برشلونة بصدد الإعلان عن تعيين مدرب بايرن ميونخ السابق، هانز فليك، لقيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن موعد وصول الألماني هانز فليك المدير الفني إلى مدينة برشلونة لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز، حيث قال إن فليك سيصل برشلونة أمس الثلاثاء، على أن يكون توقيع العقود اليوم الأربعاء، في عقد يمتد لمدة موسمين.

ويستعد برشلونة لموسم جديد بعد خروجه بدون ألقاب الموسم الماضي، حيث خسر كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني، بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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