رسميًا.. هانز فليك خليفة تشافي في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، تعاقده مع الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، لتولي تدريب الفريق الكتالوني خلفًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

وظهر هانز فليك داخل مقر برشلونة اليوم، لتوقيع العقود مع كل من خوان لابورتا رئيس النادي، ونائب الرئيس الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ونائبه بويان كركيتش، كما تواجد ممثل فليك بيني زهافي، بالإضافة إلى مساعدي المدرب.

وكشف نادي برشلونة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عن التعاقد مع المدرب، من خلال فيديو لتقديمه، كما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فليك سيحصل على 3 ملايين يورو سنويًا، مع وجود بعض المكافآت عند الحصول على البطولات، مثل مليون يورو على دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يكشف مصير عقد تشافي في بيان رسمي

وكشف نادي برشلونة موقف مدربه تشافي هيرنانديز بشأن عقده مع الكتالوني بعد إعلان رحيله نهاية الموسم، حيث لم يكن عقده قد انتهى بشكل رسمي.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا منذ قليل عن موقف عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، تشافي هيرنانديز، أكد أنه توصل لاتفاق مع المدرب بالفعل لفسخ العقد الذي أبرمه المدرب وطاقمه حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

ووجه برشلونة الشكر لمدربه السابق، تشافي هيرنانديز، وبقية طاقمه التدريبي على التزامهم وتفانيهم في العمل، وعلى مساعدتهم في التوصل إلى اتفاق لفسخ العقد، وتمنى النادي لأسطورته التوفيق في المستقبل على المستوى المهني والشخصي لتنتهي حقبة تشافي بعد موسمين تقريبًا حقق خلالهما بطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو قد أعلن موعد وصول الألماني هانز فليك المدير الفني إلى مدينة برشلونة لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز، حيث قال إن فليك سيصل برشلونة أمس الثلاثاء، على أن يكون توقيع العقود اليوم الأربعاء، في عقد يمتد لمدة موسمين.

ويستعد برشلونة لموسم جديد بعد خروجه بدون ألقاب الموسم الماضي، حيث خسر كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني، بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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