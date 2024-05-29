رسميا.. هانز فليك مدربا لـ برشلونة بعد رحيل تشافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده رسميًا مع هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ الألماني لتدريب الفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وظهر فليك في نادي برشلونة ظهر اليوم مع خوان لابورتا رئيس النادي، والمدير الرياضي بيكو ومساعدي فليك، حيث تم الاتفاق على تدريب الفريق لمدة موسمين قادمين.

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وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي له اليوم عن التعاقد مع فليك حتى عام 2026.

وكان مسئولو نادي برشلونة قد قرروا إقالة تشافي من تدريب الفريق وذلك بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة.

من جانبه علق تشافي على قرار رحيله عن برشلونة حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “لا أريد الدخول في أسباب قرار الإقالة، هذا أصبح لا يهم الآن، وسأفكر في مستقبلي، تفسير أسباب رحيلي عند مسؤولي برشلونة فقط”.

واختتم: “كل ما فعلته تسبب في زلزال، وبشكل عام لم أستطع العمل بهدوء كبير، اعتقد أن العمل الذي قدمته لم يحصل على التقدير الكافي، لقد وجدت توقعات عالية، بسبب تاريخي كلاعب، وانقلبت ضدي”.