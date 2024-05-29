تفاصيل جديدة في الاهلي لضم بديل علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في النادي الاهلي بشأن ضم بديل علي معلول، وذلك بعد إصابته في وتر أكيلس.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاهلي سيجدد عقد علي معلول مع الفريق وهذا الأمر محسوم ولا جدال فيه، خاصة بعدما قدمه مع المارد الأحمر منذ انضمامه للفريق”.

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وأضاف: “علي معلول انتهى موسمه مع النادي الاهلي رسميًا، واللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأحمر في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم”.

وتابع: “كولر مقتنع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر، كما أن تجربة كريم فؤاد في نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت مفيدة”.

واختتم: “الاهلي بنسبة كبيرة لن يضم لاعبين جدد في مركز الظهير الأيسر، خاصة وأنه سيتم التجديد لمعلول”.

وكان النادي الاهلي قد توج قبل أيام بلقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة.