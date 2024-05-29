رسميا.. هانز فليك مديرا فنيا لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي رسمي التعاقد مع هانز فليك، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفا لتشافي.

ونشر نادي برشلونة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" فيديو تقديم التعاقد مع المدرب وكتب: "عزيزي هانز فليك مرحبا بك معنا".

وكان النادي الكتالوني أعلن توصله لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفسخ التعاقد مع الفريقين، حيث كشف النادي في بيان له أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

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