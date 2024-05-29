شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 10 لاعبين أمام القناة فى دور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 10 لاعبين أمام فريق القناة على استاد الإسماعيلية المقرر لها الثامنة مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج وهشام محمد، على الملوانى لأسباب فنية، ومحمد حسن للإيقاف، محمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من الفريق الأول.

وشهدت قائمة الإسماعيلى عودة محمد بيومى بعد التعافى من الإصابة، بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل، محمد فوزى، كمال السيد.

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حماده صلاح.

خط الوسط: محمد بيومى، عماد حمدى، عمر الساعى، محمد مخلوف، بشار أشرف، محمد عبد السميع، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، ايريك تراورى.

الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصى، باسم مرسى.