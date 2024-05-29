شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى تدعيم ملف الجبهة اليسرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في تدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقلب، في ظل العجز بهذا المركز، خاصة بعد إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة لن تقل عن 4 أشهر.

ويرغب الأهلي في ضم لاعب جديد في الصيف المقبل لحل أزمة الظهير الأيسر.

س: ما هو موقف علي معلول مع الأهلي؟

ج: الأهلي استقر على تجديد عقد علي معلول بغض النظر عن طول فترة غيابه تقديرا له على اسهاماته الكبيرة مع الفريق الأحمر ودوره في التتويج بعدد كبير من البطولات.

س: من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليسرى؟

ج: لا يوجد لاعب معين حتى الآن، حيث كان الأبرز هو محمد شكري لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق، ولكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي سيؤجل قرار عودته للقلعة الحمراء.

س: وهل توجد أسماء أخرى مرشحة؟

ج: يوجد أكثر من اسم تم ترشيحه يتصدرهم المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي السابق والموريتاني خادم دياو ظهير أيسر الهلال السوداني، ولكن فكرة التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي ستكون صعبة.

س: وما هي الصعوبة في ضم ظهير أيسر أجنبي؟

ج: سيكون فكرة ضم ظهير أيسر أجنبي صعبة في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب مع وجود السداسي علي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو، بخلاف رغبته في ضم مهاجم أجنبي سوبر على حساب موديست، إضافة إلى اقتراب التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.