شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يخطر الأهلى والاتحاد بالموافقة على حكام أجانب فى نهائى الدورى بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على الطلب الذى تقدم به فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى لاستقدام حكام أجانب في مباريات الدور النهائي المقرر أن تجمع الفريقين بعد أن صعد الثنائى إلى منافسات نهائي البطولة.

وأبلغ مسئولو اتحاد السلة إدارة كلا الناديين أنه لا يمانع من استقدام حكام أجانب شرط أن يتحمل الناديين تكاليف استقدام الحكام.

وكشف مصدر مسئول باتحاد السلة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا يمانع استقدام حكام أجانب بناءا على طلب الأندية بشرط ألا يتحمل اتحاد اللعبة التكاليف كونه أمر متعارف عليه في كل اللعبات الرياضية.

وأشار المصدرإلى أن النسخة الماضية من بطولة الدورى طلب الاهلى و الاتحاد استقدام حكام أجانب أيضا وتم الموافقة على طلبهم و قاموا بسداد استقدام الحكام

وصعد الأهلى الى نهائي الدورى على حساب الزمالك ، بينما صعد الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج