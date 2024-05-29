شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 – 5 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، محمد الشناوي يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلي واتحاد السلة يوافق على طلب الاهلي والاتحاد السكندري استقدام حكام أجانب لنهائي دوري السوبر بشرط.

السلة يخطر الأهلى والاتحاد بالموافقة على حكام أجانب فى نهائى الدورى بشرط

وافق اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على الطلب الذى تقدم به فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى لاستقدام حكام أجانب في مباريات الدور النهائي المقرر أن تجمع الفريقين بعد أن صعد الثنائى إلى منافسات نهائي البطولة.

كيف يفكر الأهلى فى تدعيم ملف الجبهة اليسرى؟

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في تدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقلب، في ظل العجز بهذا المركز، خاصة بعد إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة لن تقل عن 4 أشهر.

الإسماعيلى يفقد 10 لاعبين أمام القناة فى دور الـ32 من كأس مصر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 10 لاعبين أمام فريق القناة على استاد الإسماعيلية المقرر لها الثامنة مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

محمد شكرى يعود اليوم من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى

يعود محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا اليوم الأربعاء، من ألمانيا بعد بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

محمد الشناوى يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلى بعد استئناف الدورى

اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية واستئناف مباريات الدوري بعد معسكر منتخب مصر الحالي.

الزمالك يكشف حيثيات الحكم فى قضية خالد بوطيب.. مستندات

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حيثيات حكم قضية خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والذي تم إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقاته لمدة 3 فترات متتالية.

المنتخب يخوض أول تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعدادا لبوركينا فاسو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبه الأول فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.