الامارات | "موانئ دبي العالمية" شريك من الدرجة الأولى للمجلس الدولي للكريكيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، اليوم عن توسيع شراكتها مع المجلس الدولي للكريكيت، الهيئة المنظمة لرياضة الكريكيت على مستوى العالم، بالتزامن مع الترقب العالمي لإقامة بطولة كأس العالم T20 للرجال، والتي سينظم المجلس خلالها 55 مباراة ضمن تسعة مواقع مضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية من 1 إلى 29 يونيو. وستقام 16 مباراة في دور المجموعات في نيويورك وتكساس وفلوريدا، في المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية إقامة هذه البطولة.

ومنذ يونيو 2023، تعاونت مجموعة موانئ دبي العالمية بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكيت، للمساعدة في تقديم معدات الكريكيت على المستوى الشعبي، وتوفير الخدمات اللوجستية الذكية خلال أهم فعاليات المجلس الدولي للكريكيت. وتنتقل الآن موانئ دبي العالمية إلى فئة الشريك من الدرجة الأولى ضمن محفظة شركاء المجلس الدولي للكريكيت، تأكيداً على التزام علامتها التجارية العالمية الرائدة برسالتها الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم على المدى البعيد.

وساهمت موانئ دبي العالمية في بطولة العالم للكريكيت من خلال تقديم حلول مخصّصة لنقل 10 ملاعب عشبية تمت زراعتها في فلوريدا لمسافة تزيد عن 1200 ميل إلى استاد مقاطعة ناسو الدولي للكريكيت في نيويورك وموقع التدريب القريب؛ حيث قام أسطول يضم أكثر من 20 مركبة بنقل ملاعب المباريات والتدريب شمالًا في رحلة تستغرق يومين، مع التجهيز الدقيق لكل ملعب للنقل على حدة، وتغليفه للمحافظة عليه خلال الرحلة إلى نيويورك، وضمنت القدرات اللوجستية المتقدمة لدى مجموعة موانئ دبي العالمية نقل ملاعب استاد مقاطعة ناسو الدولي للكريكيت في أفضل الظروف الممكنة.