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بدر حامد رئيسا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد توجيه الشكر لمحمد حلمى

الأربعاء 29/مايو/2024 - 05:07 م 5/29/2024 5:07:45 PM
بدر حامد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.
ووجه الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها، وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائماً في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.
وأكد الكابتن حسين السيد أنه تم عقد جلسة مع بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى التنسيق معه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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