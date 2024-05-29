سبورتنج على أعتاب اللقب الرابع وصراع بين مدينتى وبالم هيلز على وصافة دورى الجولف

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار يوم السبت القادم على منافسات دورى الجولف فى نسخته الرابعة بإقامة الجولة الأخيرة التى يستضيفها نادى جولف مدينتى.

ويدخل الأندية التسع المشاركة الجولة الأخيرة بطموحات وآمال مختلفة فالمتصدر فريق نادى سبورتنج ينتظر تلك الجولة للوقوف على منصة التتويج واعلانه بطلا رسميا للسنة الرابعة على التوالى فى إنجاز كبير للفريق السكندرى العريق.



ويتصدر سبورتنج قمة المسابقة برصيد 660 نقطة وبفارق 70 نقطة عن فريق مدينتى الثانى 590 نقطة و80 نقطة عن فريق بالم هيلز الثالث.



ويحتاج كل من مدينتى او بالم هيلز الى معجزة رياضية ليتوج احدهما باللقب تعتمد فى الاساس على عدم حصول فريق سبورتنج على اكثر من 30 نقطة فى تلك الجولة بالنسبة لفريق مدينتى واكثر من 20 نقطة بالنسبة لفريق بالم هيلز مع شرط فوز اى من مدينتى او بالم هيلز بتلك الجولة والحصول على نقاطها كاملة 100 نقطة .

والمؤكد ان فريق سبورتنج لن يفرط فى الدرع الرابع بسهولة لان التتويج يتوقف على مجهود لاعبيه دون النظر لنتائج الآخرين بمعنى ان الكرة فى ملعبه هو وحده.



كما ان اقل نتيجة لفريق سبورتنج هذا الموسم كانت فى الجولة الرابعة وحصد خلالها على 40 نقطة واستعاد تألقه بعدها.



اما الصراع الاقوى فسيكون على الوصافة بين صاحب الارض مدينتى وبالم هيلز وصيف الكأس مؤخرا فالفارق بينهما 10 نقاط لصالح مدينتى ولانه فى المتناول فلن يحسم الصراع الا مع نهاية تلك الجولة .



فى الوقت لن تخلوا منافسات تحسين المراكز من الاثارة والمتعة ايضا نظرا لتقارب النقاط وتحديدا من الرابع الى السابع على الترتيب نيو جيزة 480 نقطة والسخنة 470 نقطة والجزيرة واليجريا لكل منهما 420 نقطة .



وبالاخص سيبحث بطل الكأس المنتعش فريق الجزيرة العريق عن تعديل اوضاعه فى الدورى والقفز للامام مركز او اثنين فى الجولة الأخيرة.

ومن بعيد سيحاول فريق القطامية ديونز تحسين ترتيبه بدلا من المركز الثامن الذى يحتله برصيد 390 نقطة بينما يقبع القطامية هايتس فى المركز الاخير برصيد 310 نقطة.