شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينتظم فى معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد شريف لاعب منتخب مصر في معسكر المنتخب، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولحق شريف بلاعبي المنتخب الـ24 وهم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا".

وأخطر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم نظيره المصري، بموعد وصول منتخب بوركينا فاسو للقاهرة لمواجهة الفراعنة الخميس بعد المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقرر أن يصل منتخب بوركينا فاسو للقاهرة يوم 4 يونيو المقبل، على أن يتدرب يومي 4و5 بالقاهرة قبل مواجهة المنتخب الوطني يوم 6، يطير بعدها بساعات لبلاده استعدادا للجولة الرابعة.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.