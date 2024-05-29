مصيلحي يطالب بحكام أجانب لنهائى دورى السلة أمام الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بتوفير طاقم حكام أجنبى لادارة نهائى دورى السوبر رجال أمام النادى الاهلى وذلك خلال مواجهات الbest of 5 والتى تنطلق من يوم ٦ يونيه القادم

كان رئيس نادى الاتحاد قد ارسل خطاب رسمى الى الاتحاد المصرى لكرة بناء على رغبته لتوفير حكام اجانب لحساسية المبارايات التى تحدد بطل الدورى لهذا الموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ان يتحمل تكلفة الحكام مناصفة مع النادى الاهلى

يذكر ان سلة الاتحاد السكندرى صعدت الى الدور النهائى لدورى السوبر على حساب فريق سبورتنج عقب فوز زعيم الثغر فى ٣ مبارايات متتالية من ضمن مواجهات الbest of 5 بقيادة المدير الفنى الكابتن أحمد عمر الذى حصل مؤخرا مع الفريق الاخضر على بطولة كأس مصر فى الميارا النهائية أمام الاهلى