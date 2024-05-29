بايرن ميونيخ يعلن تعيين فينسنت كومباني مديرا فنيا للفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعيين البلجيكي فينسنت كومباني مدرباً للفريق خلفاً للألماني توماس توخيل.

وقال النادي الألماني، في بيان رسمي، إن كومباني وقع على عقود تدريب الفريق حتى 30 يونيو 2027.ومن جانبه، أكد نادي بيرنلي الإنجليزي الذي هبط إلى تشامبيونشيب، أنه سمح للمدرب صاحب الـ38 عاما بالرحيل عن الفريق.

وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "أتطلع إلى التحدي الذي يواجهه بايرن ميونخ، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من العمل في هذا النادي".

وأضاف: "بايرن ميونخ مؤسسة في كرة القدم الدولية، كمدرب، عليك أن دافع عن هويتك كشخص: أحب امتلاك الكرة والإبداع، وعلينا أيضًا أن نكون عدوانيين على أرض الملعب وشجاعين".

وأتم المدرب البلجيكي: "أنا أتطلع الآن إلى الأشياء الأساسية: العمل مع اللاعبين، وبناء الفريق عندما يتم وضع الأساس، سيتبعه النجاح".