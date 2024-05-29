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ثلاثي أجنبي يرحل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

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الأهلي

الأهلي

استقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل ثلاثة لاعبين أجانب عن صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

واعطى كولر إدارة الاهلي الضوء الأخضر لرحيل الثلاثي أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو عن صفوف الفريق الأحمر.

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ويأتي قرار كولر برحيل موديست وكريستو لعدم القناعة الفنية بمستواهم، فيما سيرحل تاو لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة.

من جهة أخرى أثار محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أزمة داخل صفوف الأحمر، وذلك بسبب رفض اللاعب الرحيل عن الفريق.

وترغب إدارة النادي الاهلي في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، من أجل ضم لاعب أجنبي جديد بدلًا منه.

وتمسك كريستو بالحصول على باقي مستحقاته المتبقية في عقده والذي يتبقى فيه موسمين إصافيين.

وينتظر مسئولو النادي الاهلي لعقد جلسة مع كريستو بعد عودته من تونس، لحسم ملف رحيله عن الفريق خاصة في ظل عدم قناعة كولر بمستواه الفني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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