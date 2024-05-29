معلقو مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد، ضد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024.
وتمكن نادي ريال مدريد، من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن ميونخ، 2-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024.
وكان قد خطف فريق بروسيا دورتموند التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات إياب دوري أبطال أوروبا.
معلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند
أسندت قنوات «bien sports»، مهمة التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا، للمعلقان الرياضيان الجزائري حفيظ الدراجي، القناة الصوتية الأولى، والعماني خليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.
وسيتم نقل مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، عبر قناة bein sports premium1، وbein sports premium2.