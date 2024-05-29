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ضربة قوية لـ ريال مدريد قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أندري لونين - ريال مدريد

أندري لونين -

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة، قبل القمة المنتظرة أمام بروسيا دورتموند الألماني في نهائي ، السبت المقبل على استاد ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، فيما تأهل بروسيا دورتموند بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه لا يزال الحارس أندرية لونين، يعاني من الأنفلونزا ولن يسافر مع بقية أعضاء الفريق يوم الخميس. إجراء احترازي لمنع العدوى المحتملة.

وسيلتحق أندري لونين، بالفريق في لندن يوم السبت أو الجمعة على حسب تحسّن حالته من الإنفلونزا.

ويعاني ريال مدريد من غياب النمساوي ديفيد ألابا وذلك لخضوعه للتأهيل بعد إصابته في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، كما يغيب الفرنسي أورليان تشواميني بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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