ضربة قوية لـ ريال مدريد قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة، قبل القمة المنتظرة أمام بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل على استاد ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، فيما تأهل بروسيا دورتموند بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه لا يزال الحارس أندرية لونين، يعاني من الأنفلونزا ولن يسافر مع بقية أعضاء الفريق يوم الخميس. إجراء احترازي لمنع العدوى المحتملة.

وسيلتحق أندري لونين، بالفريق في لندن يوم السبت أو الجمعة على حسب تحسّن حالته من الإنفلونزا.

ويعاني ريال مدريد من غياب النمساوي ديفيد ألابا وذلك لخضوعه للتأهيل بعد إصابته في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، كما يغيب الفرنسي أورليان تشواميني بسبب الإصابة في قدمه اليسرى.