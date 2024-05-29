تطور جديد في أزمة كريستو مع الاهلي

طرأت تطورات جديدة على أزمة التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

ويرفض كريستو الخروج من النادي الاهلي على سبيل الإعارة عن طريق القلعة الحمراء، حيث طلب الرحيل بشكل رسمي ونهائي خلال الفترة المقبلة.

كما طلب كريستو الحصول على باقي مستحقاته المالية في عقده مع النادي الاهلي، والذي يستمر لمدة 3 سنوات مقبلة.

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يأتي ذلك بسبب تهميشه وغيابه عن المشاركة مع الاهلي خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وتنتظر إدارة النادي الاهلي، عودة محمد الضاوي كريستو، في نهاية الأسبوع الجاري، من إجازته في تونس، حتى يتم عقد جلسة معه لحل الأزمة.

وقرر الجهاز الفني في النادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر، الاستغناء عن خدمات اللاعب لتوفير مكان أجنبي في قائمة الفريق، وهناك مساعي من أجل اقناعه بالخروج على سبيل الإعارة، في ظل أن صفقة كريستو كلفت الأحمر 2 مليون دولار.

ويرفض مسئولو القلعة الحمراء فسخ العقد معه، أو دفع باقي راتبه في المدة المتبقية من عقده.