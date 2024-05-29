عرض قوي من أهلي جدة لـ القلعة الحمراء لإقامة مباراة ودية

حصل النادي الاهلي على عرض مادي قوي من أجل خوض مباراة ودية مع أهلي جدة السعودي خلال الفترة القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية أن النادي الاهلي حصل على عرضًا قويًا من أجل مواجهة أهلي جدة السعودي، والمشاركة في مباراة ودية لاعتزال أحد نجوم الفريقين السابقين.

وسيحصل النادي الاهلي على عائد مادي ضخم، للمشاركة في المباراة الودية مع أهلي جدة السعودي، في شهر أكتوبر المقبل.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ونظيره فاركو، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الأحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد33 نقطة.