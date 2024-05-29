منتخب مصر يعلن خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي

أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خضوع الظهير الأيسر أحمد فتوح، لبرنامج تأهيلي، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، يوم الخميس الموافق 6 يونيو على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

فيما يحل المنتخب المصري ضيفًا على نظيره غينيا بيساو، في الجولة الرابعة، يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو المقبل.

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وأصدر منتخب مصر، بيانًا رسميًا جاء فيه: “يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة”.

وأضاف البيان: “وبعد التأكيد على شكوى اللاعب من الام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري،

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب”.

وأتم: “يؤدي منتخب مصر أولى تدريباته اليوم باستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم”.