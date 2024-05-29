"بينهما الزمالك والاتحاد السكندري".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ25 بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصدرت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عقوبات الجولة ال 25 ببطولة الدوري المصري، وذلك طبقاً لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وشهدت منافسات الجولة الـ 25 العديد من المباريات والنتائج العامة، أبرزها فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، وفوز بيراميدز على الجونة بهدف دون مقابل.

وجاءت عقوبات الجولة ال 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز كالتالي:

مباراة الداخلية والمقاولون العرب :

إيقاف لاعب المقاولون العرب عبد الرحمن أكمل عبد ربه، لمدة مباراتين، لتعرضه للطرد بسبب اللعب العنيف، بجانب إيقاف زميله بالفريق اللاعب أحمد علاء الدين لمباراة واحدة بسبب حصوله على طرد بعد الحصول على إنذارين.

وكان فريق الداخلية، تمكن من تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

مباراة مودرن فيوتشر والمصري

تعرض محمد جابر توفيق لاعب فريق المصري البورسعيدي لمباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر أمام نظيره المصري البورسعيدي.

مباراة بيراميدز والجونة :

وتم إيقاف لاعب نادي بيراميدز مروان حمدي، لمباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في المباراة.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز، بهدف دون مقابل على حساب فريق الجونة، ليستمر في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

مباراة الاتحاد السكندري والزمالك.

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري، قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

وحقق الفارس الأبيض فوزاً كبيراً على حساب زعيم الثغر، بنتيجة هدفين دون مقابل.

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