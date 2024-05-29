"خليفة توخيل".. بايرن ميونخ يعلن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني، تعيين البلجيكي فينسينت كومباني، مديراً فنياً للفريق خلفاً للألماني توماس توخيل.

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي، أن المدرب البلجيكي وقع على عقود تدريب الفريق، حتى يونيو 2027.

وكان نادي بيرنلي الإنجليزي، أعلن موافقته على رحيل كومباني إلى بايرن ميونخ، بعد هبوط الفريق إلى "تشامبيونشيب".

وقال كومباني في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ:"إنه لشرف عظيم لي أن أتولى تدريب فرق بايرن ميونخ، وتطلع إلى تقديم الكثير في هذا التحدي، فهو ليس مجرد نادي ولكنه مؤسسة كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف: "في الوقت الحالي أسعى إلى بناء أساس جيد للفريق، ثم يتبعه بعد ذلك النجاح".

وتولى كومباني القيادة الفنية لفريق بيرنلي الإنجليزي، في يوليو 2022، قبل أن يعلن رحيله عن صفوف الفريق متجهاً إلى بايرن ميونخ.

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