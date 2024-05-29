"المخدرات" تقرب صديق ميسي من إنتر ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن تتسبب "المخدرات" في الجمع بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، ضمن صفوف فريق واحد وهو إنتر ميامي الأمريكي، على الرغم من أن دي ماريا أعلن عدم تجديد عقده مع بنفيكا البرتغالي والعودة إلى ناديه الأم روساريو سنترال، في مسقط رأسه روساريو بالأرجنتين.

ولعبت بعض الأحداث المتعلقة بالمخدرات، دورا في صالح ميسي، لاستقبال صديقه السابق، في صفوف إنتر ميامي.

واستغل نادي إنتر ميامي مخاوف دي ماريا، من تهديدات عصابات المخدرات في روساريو والتي تلقاها مؤخرا، لتغيير موقفه من العودة إلى الأرجنتين والانضمام إلى صفوف الفريق الأمريكي، وفقا إلى موقع "Onze Mondial"، نقلًا عن "ESPN Argentina".

وأشار الموقع إلى أن إنتر ميامي بدأ محادثاته مع صديق ميسي، والأمر يسير في اتجاه إيجابي، إلا أن الاتفاق النهائي بشأن مدة العقد وقيمته المادية ما يزال بعيدًا.

وتلقى دي ماريا رسالة تهديد، عند مدخل منطقة فونيس على مشارف مدينة روساريو، كُتب فيها: "حتى بولارو لن ينقذكم"، في إشارة إلى ماكسيميليانو بولارو حاكم الإقليم، والذي أعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد.

وتشتهر مدينة روساريو مسقط رأس دي ماريا، بحوادث الإجرام والقتل، وتقع على بعد 300 كم من العاصمة بوينوس آيرس.

اقرأ أيضاً:

"سيتم قتل أحد أفراد العائلة".. دي ماريا يتلقى تهديد بالقتل في الأرجنتين