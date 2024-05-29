شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتقدم على المقاولون العرب بهدف كيشو بالشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الترسانة على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وأحرز أحمد كيشو لاعب الترسانة هدف التقدم لفريقه بمرمى المقاولون العرب في الدقيقة 45 عقب تسديدة قوية لتسكن شباك الحارس عامر عامر.



جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال يضم كل من:

عامر عامر- أسامة النجار- أمير عابد - عمر سافيولا- محمود الشبراوي - عبد الرحمن جبنة - محمد هاني تريكه - محمد مجلي - أحمد مودي - فراس عايفيه - محمود وادي.

بينما جاء تشكيل فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى كالتالي:

محمد مرضى - محمد خطر - محمد صبري - شيكا - حازم الشامي- كريم خميس - كيشو - يوسف علي - ميدو العطار- صبحي - حمزاوي .

ويدير المباراة بين فريقى المقاولون العرب والترسانة أحمد حامد فهيم حكما للساحة ومصطفي حسن وأحمد رشدي مساعدين ومحمد الشناوي حكما رابعا .