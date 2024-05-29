شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية مصرية تفاوض أحمد فتحى لاعب طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أندية ، بتروجت و طلائع الجيش و الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع أحمد فتحى لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك للتعاقد معه فى الموسم الجديد بعد الاتفاق على فسخ تعاقده مع مسئولو الزمالك بالتراضى .

و طالب فتحى مسئولو الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة قبل تنفيذ اتفاق فسخ التعاقد خلال الأيام المقبلة .

وأعلن رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك مسبقا فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى لظروف أسرية خاصة به حسبما أكد اللاعب.

وكتب رضا عبر صفحته على فيس بوك:"بناءاً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظراً لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك ".

وواصل:"أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وارث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".

تابع :"أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق