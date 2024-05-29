شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة مدرب الزمالك لدونجا وعمر جابر بعد استبعادهما من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بعمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" ثنائى القلعة البيضاء لدعمهما بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى الذى يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وطلب جوميز ثنائى الزمالك بعدم التأثر باستبعادهما من قائمة المنتخب الوطنى،مشدداً عليهما باستغلال هذا القرار في أن يكون دافعاً قوياً لهما في استمرار تقديم الأداء الجيد الذى ظهرا عليها مع الفريق الأبيض مؤخرا.

وأكد جوميز خلال حديثه مع ثنائى الزمالك أن فرصة انضمامهما لقائمة المنتخب الوطنى ستأتى في وقتها بشرط عدم تشتت تركيزهما،والعمل على بذل مزيد من الجهد والعرق لفرض نفسهما على الاختيارات في الفترة القادمة خاصة أن هذا الأمر لم يقلل من قيمتهما كلاعبين مؤثرين في صفوف القلعة البيضاء.

ويعود جوزيه جوميز من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو،وذلك بعد قرار منجه للاعبين راحة 5 أيام من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز بثنائية نظيفة مساء الاثنين الماضى ضمن مباريات الأسبوع الـ25 للبطولة.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم غدا الخميس.