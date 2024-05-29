شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم رئيسا لبعثة الملاكمة فى بطولة الحزام الذهبى برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة ، رئاسة المنتخب المشارك فى بطولة الحزام الذهبى برومانيا فى يونيو المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وقال غنيم لـ الخليج 365، إن بعثة المنتخب وصلت من معسكر أوزبكستان السبت الماضى بعد خوض معسكر مثمر استمر لأكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أن بطولة الحزام الذهبى تقام خلال الفترة من 11 و حتى 17 يونيو المقبل.

وحصد لاعبو منتخب مصر للملاكمة مؤخراً ميداليات متنوعة لمصر فى دورة الألعاب الأفريقية في غانا، خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الماضى.

وحقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة فضيتين، جاءت عن طريق الثنائي رحمة محفوظ في وزن 60 كجم، وعمر العوضي فضية وزن 71 كجم.

وكان علي السلاموني قد حصد على برونزية وزن 92 كجم، كما توجت يمنى عياد ببرونزية وزن 54 كجم.