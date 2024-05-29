شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم المقاولون العرب 1-0 ويتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الترسانة من الإطاحة بفريق المقاولون العرب من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ذئاب الجبل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وأحرز أحمد كيشو لاعب فريق الترسانة هدف اللقاء الوحيد لصالح الشواكيش بمرمى المقاولون العرب في الدقيقة 45 عقب تسديدة قوية لتسكن شباك الحارس عامر عامر.

وشهدت أحداث المباراة إهدار لاعبو فريقى المقاولون العرب والترسانة العديد من الفرص حيث أمير عابد لاعب فريق الذئاب أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وبهذة النتيجة تأهل فريق الترسانة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر 2023- 2024.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال المباراة بتشكيل يضم كل من:

عامر عامر- أسامة النجار- أمير عابد - عمر سافيولا- محمود الشبراوي - عبد الرحمن جبنة - محمد هاني تريكه - محمد مجلي - أحمد مودي - فراس عايفيه - محمود وادي.

بينما جاء تشكيل فريق الترسانة بقيادة حسين شكرى كالتالي:

محمد مرض - محمد خطر - محمد صبري - شيكا - حازم الشامي- كريم خميس - كيشو - يوسف علي - ميدو العطار- صبحي - حمزاوي .

ويدير المباراة بين فريقى المقاولون العرب والترسانة أحمد حامد فهيم حكما للساحة ومصطفي حسن وأحمد رشدي مساعدين ومحمد الشناوي حكما رابعا .