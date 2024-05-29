شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لـ أحمد فتوح فى منتخب مصر بعد الشكوى من آلام مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة، عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف".

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخوص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.