شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يلتحق بمعسكر منتخب تونس استعدادًا لمباراتى غينيا الأستوائية وناميبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحق اليوم الأربعاء، التونسي معتز زدام لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بمعسكر منتخب بلاده، العاصمة التونسية تونس، استعدادا لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، أمام منتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو بتونس وجنوب أفريقيا على الترتيب.

كان منتصر الوحيشي المدير الفني للمنتخب التونسي والملقب بنسور قرطاج قد أعلن مسبقا عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام للمعسكر المغلق والذي ضم من خلاله 26 لاعبًا من بينهم معتز زدام المنتقل للمصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الترجي التونسي ، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق المصري خاصة بعد نجاحه في احراز خمسة أهداف مع أبناء الباسلة كما نجح كذلك في الحصول 4 مرات على لقب أفضل لاعب في مباريات النسور الخضر التي خاضها معهم.

من ناحية أخرى، أدى حراس مرمى النادي المصري، تدريبات تخصصية منفردة، على هامش استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة جمهورية شبين بدور الـ 32 في كأس مصر، كان من بينها التدريب على التصدي للتسديدات من أماكن مختلفة من الملعب.

وأغلق جهاز المصري، ملف مسابقة الدوري مؤقتاً وذلك للتركيز على مسابقة كأس مصر، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة جمهورية شبين غداً الخميس، ضمن منافسات المور التمهيدي لمسابقة الكأس، ويأمل أبناء بورسعيد في الوصول لأبعد نقطة بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة الخضراء.