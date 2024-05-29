شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ضيف سيف زاهر على أون تايم سبورتس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ضيفا على الإعلامي سيف زاهر في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، في برنامج ملعب أون تايم الذي يبث عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

ويعد هذا الظهور هو الأول لـ كهربا بعد تحقيقه مع النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.

وأعرب محمود كهربا الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال خلال تصريحات تلفزيونية سابقة: "أحمد الله وأشكره بعد التتويج بلقب إفريقيا، وهي البطولة الرابعة لي، ولعبت 4 نهائيات وحققتهم جميعا".

وعن علاقته القوية بمؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، أكد: "مؤمن زكريا أخويا وكان لاعب كبير وأتمنى أن يعود كما كان في البداية".

وعن علاقته القوية مع إمام عاشور ومساعدته على الانسجام سريعا داخل الأهلي، أوضح: "إمام عاشور أخي الصغير وحبيبي، وكان واجب عليا أن أساعده في التأقلم والاندماج مع باقي اللاعبين، وهو أحسن لاعب في مصر وإفريقيا وأنا هنجحه يعني هنجحه وذوق عافية هينجح مع الأهلي".