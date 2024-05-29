شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة تحسم موعد سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد حمدى لاعب وسط الزمالك الحصول على التأشيرة لإنهاء إجراء السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل سرعة استخراج التأشيرة الخاصة بأحمد حمدى ليطير إلى ألمانيا ويجرى جراجة الرباط الصليبى،ثم يبدأ البرنامج التأهيلي،من أجل العودة سريعاً للملاعب والمشاركة في المباريات.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، كشف عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

وعلق أحمد حمدى على إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة قائلاً:" الحمد لله على نعمة ربنا رباط صليبى، الحمد لله دائما وأبدا وأنا راضى بحكمة ربنا، وإن شاء الله القادم أفضل".