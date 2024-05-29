شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يهنئ ناديه السابق بمرور 96 عاماً على تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، رسالة تهنئة لناديه السابق، الصفاقسي التونسي، بمناسبة مرور 96 عاماً على تأسيسه.

وكتب علي معلول عبر حسابه على انستجرام: كل عام والنادي الرياضي الصفاقسي بألف خير، 96 سنة من النجاحات والألقاب عاشت الـ css.

وكان علي معلول قد بدأ مسيرته الكروية ناشئا في الصفاقسي التونسي قبل الانضمام إلى النادي الأهلي ليبدأ كتابة التاريخ مع القلعة الحمراء.

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء ، وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء ، وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.