الامارات | مانشستر يونايتد يبدأ خطة لخفض العمالة في النادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا لموظفيه غير العاملين في مجال كرة القدم بمغادرة النادي في إطار خطة واسعة لمراجعة التكاليف من المالك الجديد السير جيم راتكليف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية«بي إيه ميديا».

واشترى راتكليف (71 عاما) حصة بنسبة 7ر27% من أسهم النادي الإنجليزي في صفقة قيمتها 25ر1 مليار جنيه إسترليني (59ر1 مليار دولار) في فبراير.

ويبقى النقاش دائرا في الوقت الحالي حول مستقبل المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي يوم السبت الماضي.

وأوضحت (بي إيه ميديا) أن إدارة مانشستر يونايتد أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفي النادي تعرض عليهم الرحيل مقابل صرف دفعة سريعة من المكافأة المستحقة لهم في سبتمبر المقبل.

ومنح النادي الإنجليزي مهلة لموظفيه تنتهي يوم 5 يونيو، في إطار مراجعة أوسع نطاقا للتكاليف في ناد يعتقد راتكليف أنه يهدر أمواله.

ويمكن للمالك المشارك في ملكية مانشستر يونايتد أن يشير إلى نتائج النادي المالية للعام المنتهي في 30 يونيو 2023،التي شهدت خسائر صافية بقيمة 1ر42 مليون جنيه إسترليني رغم تحقيق إيرادات قياسية قدرها 4ر648 مليون إسترليني.