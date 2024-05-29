الامارات | سان جرمان يمتنع عن سداد مستحقات مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتنع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن دفع راتب نجمه كيليان مبابي عن شهر أبريل بالإضافة إلى مكافأة ضخمة وسط نزاع مالي بين النادي والمهاجم الذي يستعد لمغادرة العاصمة باريس، حسب ما أفادت مصادر مقرّبة من المحادثات لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر إن قرار سان جرمان المملوك قطرياً بحجب راتب مبابي (25 عاماً) يرتبط بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين العام الماضي، في بداية الموسم، عندما وافق مبابي على التنازل عن جزء من المكافأة المستحقة له.

وذكر المصدر أن المحادثات بين النادي وقائد منتخب فرنسا كانت «هادئة» وأن هناك أمل في التوصل إلى «نتيجة إيجابية»، وتابع من دون أن يؤكد حجم الأموال المستحقة لأفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي «يتم ترتيب كل شيء».

وضمن السياق ذاته، قال مصدر آخر اتصلت به فرانس برس إن سان جرمان قرر أيضاً عدم دفع المكافأة المستحقة لمبابي، مما يعني أن المبلغ المالي المعني بلغ قرابة 80 مليون يورو، ما يؤكد صحّة الأرقام التي أوردتها صحيفة ليكيب الرياضية اليومية.

وأشار المصدر عينه إلى أن سان جرمان، المتوّج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، قرر عدم سداد المدفوعات من دون إنذار مبابي أو حتّى التوصل إلى اتفاق بينهما.

وفي اتصال مع فرانس برس، لم يستجب وكلاء النجم الفرنسي وسان جرمان على الفور.

وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان في 30 يونيو، وقد أكد بالفعل أنه سيغادر العاصمة بعد سبع سنوات، ومن المتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني وجهته التالية.

أقرّ الطرفان بداية العام الجاري أن مبابي اتفق على التنازل عن جزء من المكافأة الضخمة التي كانت مستحقة له من أجل إعادته إلى تشكيلة سان جرمان بعد أن وُضع خارج الفريق في بداية الموسم.

ويتراوح المبلغ الإجمالي لهذه المكافآت بين 60 و70 مليون يورو، حسب مصدر مقرب من النادي. كان يُنظر إلى التنازل عن هذا المبلغ على أنه وسيلة لمساعدة مبابي فريقه على استرداد بعض الأموال نظراً لأنه لن يحصل على رسوم مقابل انتقاله من صفوفه.

ومع ذلك، قال مصدر آخر إن مبابي حصل بالفعل على هذه المكافأة في فبراير.

ووقّع بطل مونديال روسيا 2018 عقده الأخير مع سان جرمان في عام 2022 لمدة عامين بلغت قيمته نحو 72 مليون يورو قبل الضرائب. إضافة إلى ذلك، كانت هناك رسوم تسجيل باهظة قدرها 150 مليون يورو، تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء قدرها 70 مليوناً للسنة الأولى و80 مليوناً للسنة الثانية.

وكان من المقرر أن يحصل مبابي على 90 مليون يورو إضافية لو وافق على خيار البقاء لعام ثالث، حسب صحيفة لو باريزيان اليومية.