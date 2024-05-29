الكشف عن أفضل مدرب بـ الدروي السعودي

تمكن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، اليوم الأربعاء، من تحقيق جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين.
وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن فوز البرتغالي خيسوس، بجائزة أفضل مدرب في الموسم 2023 – 2024.
وأنهى نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي، الموسم بدون أي خسارة في بطولة الدوري إذ خاض 34 مواجهة فاز في 31 وتعادل في ثلاث مواجهات فقط ليجمع 96 نقطة وهو أول مدرب يجمع هذا العدد من النقاط في موسم واحد.
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واستطاع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، من تحقيق مجموعة من الأرقام الاستثنائية بعدما سجل أكبر نتيجة في الدوري بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.
ويعد المدرب البرتغالي، أول مدرب يحقق 24 انتصار على التوالي، وأول من حقق 31 فوز في موسم واحد، كما يعد أول مدرب يحصد جائزة مدرب الشهر في خمسة أشهر متتالية من نوفمبر حتى مارس.