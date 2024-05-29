المثلوثي والجزيري على رأس قائمة تونس لتصفيات كأس العالم 2026

أعلن المدرب منتصر الوحيشي، المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة لاعبيه لخوض مواجهات تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في يونيو المقبل

ومن المقرر أن منتخب تونس سيواجه غينيا الاستوائية وناميبيا، في خضم منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وشهدت قائمة “نسور قرطاج”، تواجد ثنائي الزمالك، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لقائمة فريق بلادهما.

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قائمة تونس لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: البشير بن سعيد – أيمن دحمان – أمان الله مميش.

خط الدفاع: يان فاليري – حمزة المثلوثي – منتصر الطالبي – علاء غرام – ديلان برون – ياسين مرياح – مرتضى بن وناس – حمزة الحدادي – علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري- عيسى العيدوني – نادر الغندري – محمد علي بن رمضان – معتز الزدام – حمزة رفيعة – محمد الحاج محمود – غيلان الشعلالي – إلياس سعد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – إلياس العاشوري – سيف الله اللطيف – وجدي الساحلي – راقي العواني.