آينتراخت فرانكفورت يعلن استمرار مدرب عمر مرموش

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الذي يتواجد في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، بقاء مدربه دينو توبمولر في الموسم المقبل.

وكانت أشارت بعض التقارير حول مستقبل دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت مع الفريق.

ونشرت صحيفة “كيكر” الألمانية أن نادي آينتراخت فرانكفورت سوف يقيل مدربه توبمولر مع نهاية الموسم.

وأوضح ماركوس كروشه مدير نادي فرانكفورت في تصريحات لموقع النادي اليوم الأربعاء، أن توبمولر باق في قيادة الفريق الموسم المقبل.

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وقال كروشه: ” بعد انتهاء الموسم كنا نفكر جمعيًا ما هي الطريقة التي نريد أن نتعامل بها الموسم المقبل”

وتابع: ” توبمولر كان واضحًا للغاية، فهو انتقد نفسه، ولكنه يركز بقوة من الموسم الجديد”

وواصل: ” هو ترك لنا انطباعًا جيدًا، وظهر بشكل مقنع وإنه لدية القدرة للاستعداد للموسم الجديد”.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت قد انهى الدوري في المركز السادس، وتأهل إلى الدوري الأوروبي.